Stijn Spierings a choisi Lens

Révélé du côté du TFC l’année dernière, Stijn Spierings a confirmé tout son potentiel cette saison dans l’élite française. Le milieu néerlandais de 27 ans, en fin de contrat, est très convoité en cette fin de saison. En contacts avancés avec le PSV depuis des semaines, le compatriote de Van den Boomen a finalement choisi Lens.

Malgré leur retard, les Sang et Or ont réussi à souffler le joueur à la concurrence. Dès lors où Franck Haise et Grégory Thil ont pris la main, Spierings a été convaincu par le projet lensois. Les discussions en visioconférence ont débouché sur un accord contractuel entre les parties. Ne manque désormais plus que la traditionnelle visite médicale avant d’officialiser sa venue.

