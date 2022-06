Gareth Bale a plein d'offres sur la table !

La suite après cette publicité

Il part par la petite porte. Cette saison, il n'a participé qu'à cinq rencontres de Liga, et deux petites entrées en jeu en Ligue des Champions. Tout comme son attitude a souvent été décriée ces derniers temps du côté de la capitale espagnole, lui à qui on prête une attitude plutôt nonchalante. Mais nul doute qu'avec le recul, on pourra dire qu'il a été un grand joueur du Real Madrid.

Avant ses pépins physiques à répétition, il avait enchaîné plusieurs bonnes saisons dans ce fameux trio BBC, aux côtés de Benzema et Cristiano Ronaldo, nous offrant des actions mémorables, comme ce but face au Barça à Mestalla en finale de Copa del Rey. Du haut de ses 32 ans, et après presque une décennie à Madrid, il va donc devoir trouver un nouveau point de chute.

Des offres en pagaille

Ce qui ne s'annonce pas forcément évident, surtout au vu de ses émoluments, lui qui était le joueur le mieux payé du Real Madrid avec environ 16 millions nets annuels. En stage avec sa sélection, il a évoqué son avenir. « C'est improbable que je prenne ma retraite. Je ne pense pas à ça, juste sur le match contre l'Ukraine. Mais j'ai plein d'offres », a ainsi lancé l'ancien des Spurs.

Reste cependant à voir d'où viennent ces offres. Ces derniers mois, le Gallois a beaucoup été annoncé du côté de la MLS ou de championnats du Moyen-Orient, mais rien de bien intéressant du côté des championnats européens. Mais nul doute que son sulfureux agent, Jonathan Barnett, a quelques atouts à faire valoir...