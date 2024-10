Raphaël Varane loue la politique sur les jeunes du Real Madrid

Retraité depuis quelques semaines, Raphaël Varane s’est confié auprès de L’Équipe sur son passage au Real Madrid. Arrivé à 17 ans en provenance du RC Lens en 2011, l’ancien international français a bénéficié d’une structure saine, où se trouvait une certaine confiance auprès des jeunes. Il a ensuite su faire son trou et gagner sa place de titulaire dans l’arrière-garde du club merengue.

« J’ai tout fait un peu plus vite que tout le monde. J’ai eu la chance d’arriver dans un club qui laisse le temps aux jeunes d’apprendre le très haut niveau et d’arriver à maturité physiquement. Ce qu’ils ont fait depuis des années, avec moi, (Federico) Valverde, Vinicius ou Rodrygo, c’est exceptionnel. Tous les grands clubs devraient copier le Real. Le club prolonge la formation, alors qu’ailleurs, les jeunes commencent de plus en plus tôt et se crament de plus en plus tôt. (…) En débarquant là-bas, je ferme ma bouche et j’apprends à faire ce qu’il faut pour performer. Je suis une éponge, j’écoute, je reproduis. Il m’a fallu des années pour démontrer que je pouvais être un défenseur de haut niveau sans être un défenseur à l’ancienne, intimidateur. J’étais dans un autre registre, un grand qui allait vite : quand j’ai commencé, il n’y en avait pas cinq. Aujourd’hui, c’est plus courant. Il a fallu le prouver et l’affirmer au plus haut niveau. C’est un aspect de mon jeu qui a mis du temps pour être valorisé en équipe de France. Quand ça n’allait pas, j’étais fragile, pas agressif, et quand ça allait bien, c’était la classe, il jouait en costume, "monsieur Propre"… », a confié le champion du monde 2018.