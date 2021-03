Naples : De Laurentiis veut faire revenir Maurizio Sarri et Jorginho !

Il fut un temps pas si lointain où le Napoli visait le titre. L'empreinte stylistique des Bleu Ciel était alors affirmée et les campagnes européennes rarement neutres. En ce temps-là, que l'on délimitera de la saison 2015-16 à celle de 2017-18, Maurizio Sarri était sur le banc napolitain. Le personnage collait autant à la ville, qu'il détonna deux ans plus tard à Turin. Et, trois saisons après cette folle année où Naples s'embrasait pour son équipe (qui avait terminé à 91 points, derrière la Juventus), la formation désormais entraînée par Gennaro Gattuso donne l'impression d'être rentrée dans le rang. Sixième de Serie A, éliminée de Ligue Europa par Granada, battue en Supercoupe d'Italie par la Juventus Turin et humiliée en Coupe par l'Atalanta BC, Naples ne fait plus rêver personne.

C'est ainsi que diverses sources en Italie, dont Radio Kiss Kiss (la radio officielle de Naples), affirment que Maurizio Sarri et le président Aurelio De Laurentiis auraient mis leurs rancœurs de côté. La relation serait devenue cordiale et l'idée de faire (re)venir le technicien ferait son petit bonhomme de chemin. D'autant que ce retour pourrait en amener un autre, puisque l'agent de Jorginho a déclaré que le milieu de terrain de Chelsea pourrait être tenté de retravaillé avec Sarri à Naples. Radio Kiss Kiss ajoute que les deux autres options de De Laurentiis se nommeraient Ivan Juric et Vincenzo Italiano. Pour rappel, Sarri est toujours sous contrat avec la Juventus et négocie pour résilier par consentement mutuel avant la date limite du 30 mai, sinon les Bianconeri devront payer 7 millions d'euros supplémentaires.