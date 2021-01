Real Madrid-Celta de Vigo : les compositions officielles

Duel de buteurs, ce soir (21h, à suivre en direct commenté) à l'Estadio Alfredo Di Stefano où le Real Madrid de Karim Benzema (2e) reçoit le Celta de Vigo de Iago Aspas (8e). L'objectif pour les Merengues est simple : gagner et ainsi s'emparer du fauteuil de leader de Liga, toujours occupé par l'Atlético, qui comptera au coup de sifflet final trois matches en retard. Côté Vigo, une victoire leur permettrait de se relancer dans la course à la Ligue des Champions en passant 6e, devant le FC Barcelone.

Accroché par le promu Elche (1-1) il y a trois jours, le Real Madrid droit réagir. Zinédine Zidane aligner son habituel 4-3-3 au sein duquel il choisit de titulariser de nouveau Asensio. Eden Hazard, qui n'a pas été titulaire depuis plus d'un mois à cause d'une nouvelle blessure, débute une nouvelle fois sur le banc. Du côté du Celta, le magicien argentin Eduardo Coudet, nommé le 12 novembre et qui compte un bilan de 6 succès, 1 nul et 1 défaite, fait confiance à son 4-4-2 et s'appuie sur une attaque à la confiance retrouvée : Brais, Mina, Aspas et Nolito vont tenter de faire sauter le verrou madrilène.

Les compositions officielles

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Vazquez, Benzema, Asensio

Celta : Ruben Blanco - Mallo, Araujo, Murillo, Olaza - Brais, Tapia, Denis, Nolito - Aspas, Mina