OL-ASSE : les compos probables

Ce dimanche soir, en clôture de la 10e journée de Ligue 1 et dernière rencontre juste avant la trêve internationale, l'Association sportive de Saint-Étienne (ASSE) se déplace non loin, chez les voisins afin d'affronter, dans un derby, l'Olympique Lyonnais. La dernière confrontation a été remportée par l'OL, le 1er mars dernier, sur le score de deux buts à zéro. Les Verts prendront-ils leur revanche ?

Rien n'est moins sûr. Si les Rhodaniens se sont bien rattrapés et pointent à la sixième position du classement, les Foréziens, eux, commencent sérieusement à dégringoler (ils sont actuellement 13e). En plus de cela, les absents sur blessure sont nombreux : Debuchy, Maçon, Retsos, Boudebouz, Nordin et Sissoko sont tous touchés et seront donc absents pour affronter une formation à qui il manque De Sciglio (coronavirus) et Marcelo (suspendu).

Un milieu renforcé pour Claude Puel ?

Rudi Garcia devrait rester fidèle à son 4-3-3. Anthony Lopes gardera bien entendu les buts. Devant lui une ligne de quatre éléments composée de Léo Dubois, Jason Denayer, Sinaly Diomandé et Maxwell Cornet. Le trident du milieu de terrain pourrait être Houssem Aouar, Thiago Mendes, qui revient bien, et le jeune formé à l'OL, Maxence Caquerêt. Enfin, devant un peu de changement avec Memphis Depay à gauche, Karl Toko-Ekambi, à droite et Moussa Dembélé en pointe.

Pour l'ASSE, il faudra se rassurer, mais ce ne sera pas du tout évident. Jessy Moulin sera le dernier rempart avec devant lui, quatre hommes : Miguel Trauco, Timothée Kolodziejczak, Harold Moukoudi et Mahdi Camara. Dans ce 4-4-1-1, le milieu sera renforcé et fourni. On devrait assister aux titularisations de Denis Bouanga, d'Yvan Neyou, de Lucas Gourna-Douath et de Zaydou Youssouf. Enfin, Adil Aouchiche devrait évoluer en soutien de Charles Abi.