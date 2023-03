EdF Espoirs, OL : Bradley Barcola avoue avoir été approché par le Togo

Présent avec l’Equipe de France Espoirs lors de cette trêve internationale qui vient tout juste de s’achever, Bradley Barcola a répondu aux questions de nos confrères de Canal + après la lourde défaite face aux Young Lions en Angleterre samedi dernier mais surtout avant sa première titularisation avec les Bleuets contre la Rojita à Vannes ce mardi. Le joueur de l’Olympique Lyonnais est revenu, à cette occasion, sur son choix d’évoluer avec les Bleuets et non l’équipe première du Togo dont il est originaire.

«Oui j’ai déjà été approché par la sélection togolaise. Moi, il y a mon frère qui est déjà là-bas qui a essayé de me pousser à rejoindre la sélection. J’ai surtout été très flatté d’être appelé en A là-bas. Mais pour le moment je suis vraiment concentré sur l’Equipe de France Espoirs, j’espère faire l’Euro ici, continuer ici et le reste on verra bien» a notamment confié Bradley Barcola. Une bonne nouvelle pour Sylvain Ripoll qui pourra compter sur le Lyonnais pour l’Euro prévu en fin de saison (21 juin au 8 juillet en Roumanie et en Géorgie).

