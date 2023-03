Equipe de France Espoirs : les Bleuets écrasés par les Young Lions en Angleterre

Pendant que les Seniors se battent pour se qualifier à l’Euro 2024, les équipes des Espoirs disputent également des rencontres amicales pendant cette trêve internationale. La France U21, entraînée par Sylvain Ripoll, se déplaçait à Leicester, en Angleterre pour affronter les Young Lions. Dans son onze de départ en 4-2-2-1, le sélectionneur français a choisi une défense composée de Valentin Gendrey à droite, Yasser Larouci à gauche et ainsi une charnière Mohamed Simakan et Benoît Badiashile, devant les cages de Lucas Chevalier. Au milieu, les Bleuets ont pu compter sur un duo Kouadio Koné et Johann Lepenant. Juste devant, un trident avec Michael Olise, Rayan Cherki et Amine Adli, est venu seconder Matthis Abline, buteur titulaire en pointe.

La suite après cette publicité

Les deux équipes ne parvenaient pas réellement à prendre le dessus sur l’autre au cours du premier quart d’heure. Si l’Angleterre a bien conservé la possession du ballon dans l’entame, c’est bien la France qui a réussi à se procurer les premières opportunités, comme cette tête rapide de Badiashile (5e) ou ce tir croisé du gauche d’Olise (21e). A la demi-heure de jeu, ce sont bien les Bleuets qui ne faisaient qu’une bouchée des Young Lions avec une nouvelle tentative d’Olise (23e) mais non cadrée, tandis que Lepenant a aussi décroché une frappe lointaine sans succès (25e). De même pour le Lyonnais, Rayan Cherki (28e, 31e) ou Manu Koné, avec une frappe surpuissante bien boxée en corner (41e). Score vierge à la mi-temps.

À lire

Bayer Leverkusen, Amine Adli : « j’avais envie de confirmer cette année pour répondre aux attentes »

Les Bleuets surpris au retour des vestiaires !

Sur une perte de balle française, Morgan Gibbs-White, capitaine des jeunes Anglais, a parfaitement placé un centre au second poteau vers Emile Smith Rowe qui a pris le temps de tromper Chevalier d’une belle tête plongeante (51e, 1-0). L’entame de cette seconde période a totalement été dominée par les Anglais. Et même si les Français ont longtemps tenté de retrouver des couleurs, ce sont les Young Lions qui ont dicté leur loi. Malgré des tentatives de Cherki (57e) et Koné (61e), la France est apparue méconnaissable. Et sur une passe de Curtis Jones, sur le côté gauche, Noni Madueke a doublé la mise avec une belle finition du gauche (77e, 2-0).

La suite après cette publicité

Quelques minutes plus tard, les rôles se sont inversés : le passeur devient buteur et inversement. Madueke a offert la balle parfaite à Jones pour définitivement mettre à l’abri les Anglais (79e, 3-0). Et de manière anecdotique, les Bleuets ont encaissé un ultime but, signé Jacob Ramsey qui a conclu un face-à-face du plat du pied (86e, 4-0). Les jeunes joueurs de Ripoll auront un second match amical dans cette trêve internationale, mercredi 28 mars, face à l’Espagne U21. Cette rencontre, entre deux poids lourds du football européen, faisait office de solide préparation pour les deux équipes, alors que l’Euro, prévu en fin de saison (21 juin au 8 juillet en Roumanie et en Géorgie), approche à grands. En poules, les Bleuets affronteront l’Italie, la Suisse et la Norvège.