BVB - PSG : l’incroyable fin de série de Paris

Le Paris Saint-Germain se déplaçait en Allemagne ce mardi soir pour y affronter le Borussia Dortmund, en demi-finale aller de la Ligue des Champions, sur la pelouse du Signal Iduna Park. Malgré de grosses occasions, le PSG a chuté sur la plus petite des marges (1-0). Tout reste à faire au retour malgré cette défaite. En plus de ce revers, les troupes parisiennes de Luis Enrique n’ont pas trouvé le chemin des filets. Fait très rare.

Pour la première fois de la saison, le Paris Saint-Germain s’est incliné dans un match sans marquer de but. Cela n’était jamais arrivé, toutes compétitions confondues, cette année. En effet, sur les autres défaites enregistrées cette saison, le PSG a toujours au moins marqué un but pour sauver l’honneur. Perdre sur la plus petite des marges est un événement inédit sous Luis Enrique en Ligue 1, en Coupe de France comme en Ligue des Champions.