La soirée difficile des frères Mbappé, l’Europe en ébullition avant PSG-Liverpool

Le frères Mbappé pas au niveau

Ce n’est pas tous les jours que les frères Mbappé jouent en même temps. Dans le Figaro Sport, on ne se montre pas tendre avec Ethan Mbappé, qui a vécu une première titularisation surprise en demi-teinte face à Dortmund. Pour le média, il a été « déplorable ». De son côté, Kylian Mbappé a connu une performance décevante, avec une présence quasi invisible sur le terrain. AS revient sur sa prestation : « Kylian version 1.0, celui de ses premiers mois à Madrid », écrit sèchement le média. «Mbappé a disparu. Inexplicable. Il n’a rien fait de bien. On espère qu’il prendra sa revanche au Metropolitano », s’est par exemple emporté Tomas Roncero, grand journaliste pro-Madrid, sur la Cadena SER. Une soirée à oublier pour les frères Mbappé.

La finale avant l’heure

Le PSG accueille Liverpool au Parc des Princes ce soir. « La bataille », placarde le journal L’Equipe. Ce sont les deux équipes européennes les plus impressionnantes du moment qui s’affrontent. Liverpool semble intouchable et le PSG a grandi. Liverpool n’a pas beaucoup de faiblesses, mais la faille se trouve sûrement sur les côtés. Parce que oui, il y aura « des étincelles sur les ailes » : Barcola contre Alexander Arnold, Salah contre Nuno Mendes, Hakimi contre Luis Diaz et certainement Doué contre Robertson. Chez AS, on parle d’une « finale à Paris ». Luis Enrique a façonné un PSG collectif et intense, prêt à défier l’ogre de la Premier League, invincible cette saison sous Slot. Paris arrive en pleine forme, porté par un Dembélé en feu, tandis que Liverpool peut compter sur un Salah stratosphérique et un effectif redoutable.

Lille prend une option

« Lille résiste à Dortmund et peur croire aux quarts », placarde la Voix du Nord, suite au match nul 1-1 entre les deux formations hier soir. Pour L’Equipe, « les lillois sont bien mûrs », un jeu de mot qui fait référence au mur jaune de Dortmund. Les Lillois se sont réveillés en seconde période et ont réussi à arracher un score. Dortmund n’a pas montré son meilleur visage et tout reste à jouer au match retour à Lille. Haraldsson et Jonathan David se sont montrés complémentaires, « c’est prometteur pour la suite », pour le journal français. Ayoub Bouaddi, lui, du haut de ses 17 ans, a été magnifique, comme contre le Real Madrid. Il a hérité d’un 8/10 par l’Equipe. Selon Bruno Génésio, dans ce match, « il y avait de la place pour gagner ».