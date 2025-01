Les dates de début et fin du mercato hivernal 2025

Alors que le mercato hivernal s’apprête à ouvrir ses portes, les rumeurs vont bon train et les différents clubs de la planète football se préparent à ajuster leur effectif. Avant le début des hostilités, Foot Mercato vous rappelle les principales dates du mercato hivernal dans les championnats majeurs et ailleurs en Europe. En France, le mercato débutera ainsi le mercredi 1er janvier 2025 à minuit et prendra fin le lundi 3 février 2025 à 23 heures.

La suite après cette publicité

Parmi les autres championnats majeurs du continent, les emplettes commenceront en Angleterre et en Allemagne le mercredi 1er janvier 2025. Le mercato d’hiver démarrera le jeudi 2 janvier 2025 en Espagne et en Italie. Comme en France, le mercato se terminera en Angleterre, en Allemagne et en Espagne le lundi 3 février 2025. En revanche, le mercato hivernal se conclura en Italie le mardi 4 février 2025. Ailleurs en Europe et dans le monde, le mercato hivernal commencera en Arabie Saoudite le mercredi 1er janvier. Les clubs néerlandais et portugais pourront recruter à partir du jeudi 2 janvier.

Les dates du mercato hivernal