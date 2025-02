Tunisie : l’ex-président de la Fédération condamné à 4 ans de prison pour corruption

Wadie Jary, l’ex-président de la fédération tunisienne de football, a écopé de quatre ans de prison, ce jeudi à Tunis, pour corruption. En cause une «plainte judiciaire déposée par le ministère concernant l’illégalité d’un contrat conclu entre la Fédération et un directeur technique», avait indiqué à l’époque un porte-parole du ministère de la Jeunesse et des Sports.

La suite après cette publicité

Pour rappel, l’ancien président de la FTF avait dû faire face ces dernières années à plusieurs allégations de matches truqués, d’irrégularités financières et de blanchiment d’argent. Des accusations qu’il avait pris le soin de démentir.