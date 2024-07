Copa América 2024 : mauvaise nouvelle pour le Brésil

Le Brésil était opposé à la Colombie pour cette troisième et dernière journée de la Copa America, dans la nuit du 2 au 3 juillet. Les hommes de Dorival Junior ont terminé cette première phase sur un score de parité (1-1). Avec une victoire et deux matchs nuls, les coéquipiers de Danilo finissent deuxièmes et affronteront l’Uruguay en quart de finale (le 7 juillet, 3h). Mais, ils devront faire face à une absence de taille pour cette rencontre.

Durant la rencontre face aux Colombiens, Vinicius Jr a récolté un carton jaune (7e), à la suite d’une faute sur James Rodríguez. Avec ce deuxième carton jaune en deux matchs, le Madrilène sera suspendu pour ce choc des quarts de finale. Autant dire que c’est une très mauvaise nouvelle pour la Seleçao.