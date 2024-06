Italie : Roberto Baggio sort du silence après son agression

Devant la rencontre Espagne-Italie, Roberto Baggio et sa famille ont subi une soirée cauchemardesque. Sur leur canapé, les Baggio ont vu une bande d’au moins cinq personnes faire irruption dans leur domicile à Altavilla Vicentina (Vénétie). Roberto Baggio n’a pas voulu se laisser faire et s’est défendu avant de recevoir un coup au front avec la crosse de l’arme. Lui et sa famille ont ensuite été enfermés pendant la durée du cambriolage. Montres, bijoux et argent ont été dérobés.

La suite après cette publicité

Ayant reçu plusieurs messages de soutien depuis cette violente agression, l’ancienne légende du football italien a réagi pour la première fois ce vendredi : «dans des circonstances similaires, tout peut arriver et, heureusement, les violences que j’ai subies n’ont entraîné que quelques points de suture, des contusions et beaucoup de peur. Maintenant, il ne reste plus qu’à surmonter la peur.» Le divin à la queue de cheval semble bel et bien traumatisé…