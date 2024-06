Roberto Baggio a été victime d’un home-jacking

Devant la rencontre Espagne-Italie, Roberto Baggio et sa famille ont subi une soirée cauchemardesque. Sur leur canapé, les Baggio ont vu une bande d’au moins cinq personnes faire irruption dans leur domicile à Altavilla Vicentina (Vénétie), selon les faits rapportés par le Corriere Del Veneto. Roberto Baggio n’a pas voulu se laisser faire et s’est défendu avant de recevoir un coup au front avec la crosse de l’arme. Lui et sa famille ont ensuite été enfermés pendant la durée du cambriolage. Montres, bijoux et argent ont été dérobés.

N’entendant plus les voleurs, Roberto Baggio a enfoncé la porte et appelé la police. Toute la scène a été filmée par les caméras de surveillance. L’ancien numéro 10 de la Squadra Azzurra a été transporté aux urgences d’Arzignano, où il a été soigné avec quelques points de suture au front. Le reste de sa famille n’a pas été blessée.