L’OL recrute un ex coach de l’OM

Ces dernières années, plusieurs joueurs passés par l’OM ont rejoint l’OL. On pense notamment à Jérémy Morel, Nicolas Nkoulou ou encore Henri Bedimo et Mathieu Valbuena. Cette saison, c’est Jordan Veretout qui a quitté le sud de la France pour poser ses valises entre Rhône et Saône, où il a notamment retrouvé Matthieu Louis-Jean, qui avait officié à Marseille avant de rejoindre Lyon tout comme David Friio qui a été remercié il y a quelques mois.

Ce jeudi, le site olympique-et-lyonnais nous apprend que l’OL a choisi de miser sur un ancien entraîneur de l’OM afin de réaliser un audit de son centre de formation. Il s’agit de Nasser Larguet (66 ans). Une personnalité bien connue à Marseille, puisqu’il a été directeur du centre de formation de l’OM mais également entraîneur intérimaire de l’équipe professionnelle olympienne. Actuel Directeur technique national (DTN) de la fédération saoudienne, il a été choisi par Matthieu Louis-Jean pour mener cette mission à bien. Il agira en tant que prestataire.