Arthur Dallois file à Rouen

Arthur Dallois (25 ans), attaquant de l'AF Vire que nous vous présentions récemment, s'est engagé ce mardi avec le FC Rouen, pour un an plus un an en option.

Formé à l'Olympique Lyonnais et à Montpellier, le meilleur buteur de la poule Normandie de National 3 (13 buts en 14 matches), très demandé sur le marché, évoluera donc avec l'ambitieuse écurie de National 2 la saison prochaine.