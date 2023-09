Premier League : Chelsea trollé par une célèbre chaîne de pizzas !

Décidément, Chelsea traverse une passe très compliquée. Pas aidés par les blessures qui tronquent l’effectif pléthorique du club londonien, les Blues sont à la rue en Premier League depuis le début de saison. C’est simple, les coéquipiers de Malo Gusto et Axel Disasi n’ont gagné qu’un seul match et pointent à une inquiétante quatorzième place en championnat. Pire encore, les pensionnaires de Stamford Bridge n’ont plus marqué en Premier League depuis le 25 août et leur seul succès de la saison contre Luton Town (3-0).

Alors que les choix de Mauricio Pochettino commencent déjà à être décriés par les supporters londoniens, le club de la capitale fait l’objet d’une flopée de moqueries sur les réseaux sociaux. Ce dimanche, suite à un revers cataclysmique contre Aston Villa (0-1), les Blues ont même eu droit à une raillerie de Domino’s Pizza. La célèbre chaîne de pizzerias a révélé qu’elle avait vendu 852 609 pizzas depuis la dernière fois que Chelsea a marqué en PL. Peut-être à la différence de leurs produits, cette blague ne devrait pas être du goût des supporters du club londonien…