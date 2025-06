Le spécialiste du mercato João Félix va encore changer de club !

Un habitué du mercato. Depuis quelques saisons, João Félix (25 ans) change de club à chaque marché des transferts ou presque. Révélé sous le maillot de Benfica, puis acheté 126 M€ par l’Atlético de Madrid en 2019, le Portugais devait batailler avec les joueurs de sa génération, dont Kylian Mbappé, pour dominer les débats et la planète football. Mais le natif de Viseu a connu des hauts et des bas, notamment une brouille avec Diego Simeone qui a mis un terme à son expérience chez les Colchoneros. Ces derniers ont d’abord prêté João Félix à Chelsea en janvier 2023 (prêt payant de 11 M€). L’idée était de retrouver du temps de jeu et de la confiance chez les Blues.

Il prépare un 5e changement de club

Mais le contexte à Londres n’était guère propice à cela, notamment du fait de la concurrence. Après 20 matches et 4 buts, il a été renvoyé à Madrid. Mais son agent, Jorge Mendes, lui a trouvé une porte de sortie en or au Barça. Il y a été prêté une saison. Le temps de marquer 10 buts et de délivrer 5 assists en 40 apparitions sous le maillot blaugrana. Heureux en Catalogne, il espérait y rester définitivement. Mais les Barcelonais ne l’ont pas fait revenir. De nouveau en quête d’un nouveau club, il est finalement retourné à Chelsea. Mais cette fois-ci, pas de prêt. Il s’agissait d’un transfert définitif pour un montant de 52 M€.

Un choix surprenant puisque João Félix n’avait pas vraiment impressionné durant son premier passage. Sous les ordres d’Enzo Maresca, il n’aura tenu que six mois et 20 matches (7 buts, 2 assists). Dès le mercato d’hiver 2025, il a été envoyé en prêt à l’AC Milan (prêt payant de 5,5 M€), où il comptait sur la présence de son compatriote Sérgio Conceição pour retrouver la lumière. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu en Lombardie où il a trouvé le chemin des filets à 3 reprises en 20 apparitions toutes compétitions confondues. Très rapidement, la presse transalpine a expliqué que les Rossoneri ne continueraient pas l’aventure avec l’attaquant lusitanien.

Un habitué du mercato bientôt de retour à Benfica

Et un retour à Chelsea, qui va encore acheter des joueurs offensifs, paraît compliqué. Il y a un mois, AS révélait que Flamengo pensait à lui, notamment pour participer au Mondial des Clubs. Mais cette piste ne semblait pas séduire le Portugais. Ce lundi, un autre club avance ses pions de manière significative pour lui. En effet, Record révèle que Benfica tente de le rapatrier. Les Aigles avaient déjà tenté le coup par le passé, notamment la saison passée. Ils reviennent à la charge en 2025. Ce qui est une volonté du président Rui Costa et surtout de l’entraîneur Bruno Lage selon Record.

Tous aimeraient pouvoir boucler très vite ce dossier et compter sur lui lors de la Coupe du Monde des Clubs qui va débuter dans quelques jours. L’idée serait d’obtenir un prêt et de prendre en charge une partie de son salaire, Chelsea réglant le reste de la note. Benfica, qui pousse en coulisses auprès des Londoniens, est positif et y croit puisque le joueur souhaite revenir assure la publication portugaise. João Félix, qui a coûté 194,5 M€ en indemnités de transfert ou en prêts payants, est conscient qu’on ne compte pas sur lui chez les Blues et il a surtout très envie de revenir à Lisbonne, là où tout a commencé pour lui. Tout ce petit monde doit s’entendre et son rêve pourrait devenir réalité très rapidement.