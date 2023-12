Dortmund : le vestiaire sous la menace d’une amende XXL en cas d’excès pendant les fêtes

La dinde ne fera pas exception. Alors que la période des fêtes a sonné, les joueurs du Borussia Dortmund vont devoir faire attention à leur ligne. En difficultés ces derniers temps, l’actuel cinquième de Bundesliga a mis en place une réglementation ayant pour but de dissuader les hommes d’Edin Terzic de trop se lâcher pendant les fêtes de fin d’année. En effet, la direction du BVB a imposé le contrôle du poids de ses joueurs et surtout un barème d’amendes particulièrement strict. Thomas Meunier l’explique à la RTBF.

«Nous avons été pesés lors du dernier entraînement et ce sera fait à la reprise. Le tarif est connu: une amende de 1000 euros est prévue par kilo pris puis, à partir d’un certain palier, on passe à 1000 euros… les 100 grammes !», explique l’ancien latéral droit du Paris Saint-Germain. «Sans balancer le nom, j’en connais un qui en était à 10.000 euros. On lui a dit: 'Tu as une semaine et si tu perds les kilos, on diminue l’amende’… et il y est parvenu !», s’amuse enfin Thomas Meunier. Les joueurs du Borussia sont prévenus.