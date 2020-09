Le nouveau maillot third de l'Inter Milan entre en scène

Ce lundi 7 septembre est riche en nouveaux maillots. Après le maillot Third du Barça, c'est au tour de l'Inter Milan de dévoiler la nouvelle tunique que le club lombard portera en Ligue des Champions. Après un maillot domicile classique et un maillot extérieur détonant, l'équipementier américain a confectionné un troisième kit 2020-21 qui rappellera bien des souvenirs aux fans de El Fenomeno Ronaldo et de l'Inter Milan version années 90.

Un maillot qui provient une fois encore de la fusion entre l'identité du club et l'histoire de la très populaire chaussure Air Max de la marque au swoosh comme l'explique Scott Munson, vice-président de Nike Football « L’Air Max associé à la culture du maillot de football est l’hybride ultime du streetwear et du sport ». Ce maillot third du club lombard présente des rayures horizontales noires et argentées du plus bel effet. À noter la présence du logo en position centrale du maillot juste au-dessus du sponsor maillot principal Pirelli en jaune tout comme le logo Nike présente en haut à gauche.

