PSG : l'Espagne s'enthousiasme déjà pour Sergio Ramos !

Dimanche soir, ils ont été nombreux à tirer leur épingle du jeu côté parisien. Mais forcément, c'est surtout vers le trio Messi-Neymar-Ramos que les regards se tournaient, eux qui sortaient d'une saison décevante, ou du moins, bien en-dessous de leurs standards habituels. Le défenseur espagnol lui a même connu un exercice 2021/2022 anecdotique, avec 12 apparitions en Ligue 1 seulement, alors qu'il venait pour apporter de l'expérience et du leadership dans le vestiaire.

Face à Nantes, l'Andalou a montré son meilleur visage. Notre rédaction lui a ainsi attribué un joli 7/10 dans les notes du match, étant très serein dans les duels, toujours bien positionné, rarement pris à défaut et même auteur d'une réalisation en deuxième période. Une belle talonnade à bout portant, en véritable renard. Il n'en fallait pas plus pour enthousiasmer les supporters parisiens... Mais aussi les Espagnols, toujours très attentifs à ce qui se passe avec l'ancien capitaine du Real Madrid.

Un retour en sélection ?

De l'autre côté des Pyrénées, sa prestation n'est pas passée inaperçue. « Si Messi et Neymar ont fait un pas en avant face à Nantes, Ramos n'est pas resté en marge. Le défenseur espagnol, très touché par les blessures la saison dernière et cible de critiques des supporters, a voulu démarrer la saison de la meilleure des manières : avec un golazo », écrit-on dans Marca. Dans la radio du journal, après la rencontre et ce matin, on a même débattu, déjà, d'un possible retour en sélection. En plus de qualités qu'on ne présente plus, sa bonne relation avec Luis Enrique serait un bon point en sa faveur.

🤩 "Sergio Ramos está muy ilusionado con la Selección"



👉 "Todavía no hemos visto a un Sergio Ramos con ritmo... Y para que vaya, Luis Enrique debería sacar a uno de los centrales" pic.twitter.com/HZ1paMM7rJ — Radio MARCA (@RadioMARCA) August 1, 2022

Le sélectionneur ibérique donnera sa liste dans environ un mois, et le Parisien se postule déjà comme candidat crédible, lui qui n'a pas défendu les couleurs de la Roja depuis plus d'un an maintenant. Avec ce Mondial qui arrive en novembre, et la difficulté de l'Espagne en défense, nul doute que si Ramos continue à ce niveau, le tacticien espagnol n'hésitera pas... « La saison dernière, c'était difficile, mais j'ai bien fini. Je retrouve mon meilleur niveau », confiait le principal concerné après le match. Maintenant, il va falloir confirmer...