Le groupe du PSG contre Auxerre

On joue la 34e et dernière journée de Ligue 1 ce samedi soir (21h). Il y a encore pas mal d’enjeux pour les équipes européennes et celles fixées sur le maintien. Pour PSG-Auxerre en revanche, il n’y aura pas de grands objectifs puisque le premier est déjà champion et le second maintenu.

C’est aussi la dernière répétition pour les Parisiens avant les deux finales qu’ils ont à disputer contre Reims en Coupe de France et l’Inter en Ligue des Champions. Luis Enrique a communiqué son groupe et tout semble aller puisque tout le monde est disponible à l’exception de Presnel Kimpembe, forfait pour la fin de saison.