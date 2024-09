États-Unis : les ambitions complètement folles de Mauricio Pochettino

Intronisé en tant que nouveau sélectionneur des États-Unis pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera en grande partie sur le sol américain (avec le Canada et le Mexique), Mauricio Pochettino a été présenté en grande star devant la presse locale. L’ex-coach du Paris Saint-Germain et de Chelsea est revenu sur ses ambitions à la tête de l’USMNT et assure vouloir tout simplement remporter le trophée en 2026, bien que la Team USA soit en difficulté depuis quelques années.

«Bien sûr, nous avons regardé les matches, mais il est difficile de juger car je ne peux pas être injuste. Le plus important est de voir le potentiel des joueurs que nous avons. Nous devons croire en de grandes choses et nous devons croire que nous pouvons gagner, pas seulement gagner un match, mais gagner la Coupe du monde. Pas seulement gagner un match, mais gagner la Coupe du monde», a indiqué le sélectionneur argentin. Un défi de taille pour ses joueurs…