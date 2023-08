Rayan Ghrieb dans le viseur de Metz

La saison dernière, les clubs de National ont croisé la route d’un certain Rayan Ghrieb. L’ailier de Dunkerque a roulé sur le championnat et a terminé la saison avec 15 buts et 8 passes décisives. Des performances XXL qui ont permis à son équipe de monter en Ligue 2 cette saison. Et comme si cela ne suffisait pas, le milieu de 24 ans a recommencé sur les mêmes bases dans l’antichambre du football français.

La suite après cette publicité

Pour sa première rencontre en Ligue 2, Ghrieb a tout simplement inscrit un doublé pour arracher le match nul face à Troyes. Une nouvelle bonne performance qui a tapé dans l’oeil du FC Metz. Selon nos informations, les Messins avancent sur la piste menant au milieu de terrain. Pour rappel, il ne lui reste qu’un an de contrat et il pourrait donc bien faire ses valises avant la fin du mercato. Ce serait alors un coup dur pour Dunkerque dans la course au maintien.