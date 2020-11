Le message de Lionel Messi à Diego Maradona

Récemment hospitalisé et opéré ces dernières heures d’un hématome sous-dural, Diego Maradona se trouverait dans un état normal selon le médecin qui a pratiqué l’opération « avec succès ». En Argentine, on attend désormais de savoir quand El Pibe de Oro va pouvoir sortir de l’hôpital.

En attendant, les messages de soutien s’accumulent. Et Lionel Messi n’a pas manqué à l’appel. « Diego, toute la force du monde pour toi. Ma famille et moi voulons te revoir le plus vite possible. Je t’embrasse du fond du coeur », a posté la star du FC Barcelone sur son compte Instagram.