Al-Nassr : Cristiano Ronaldo choque le nutritionniste du club

Ce n’est plus à prouver : Cristiano Ronaldo est un monstre physique qui a toujours mis l’accent sur le bien-être et la santé pour pouvoir tenir encore longtemps jusqu’à ses 38 ans. Il est un exemple à suivre pour les footballeurs pour ce qu’il fait sur le terrain, mais aussi en dehors, en termes de soin de son corps et d’alimentation. José Blesa, nutritionniste dans le club saoudien d’Al-Nassr, confirme cette thèse, affirmant qu’il n’a jamais travaillé avec un joueur comme l’international portugais. Dans les colonnes du journal espagnol Marca, il a également souligné l’évolution des coulisses des clubs saoudiens ces dernières années et notamment à Al-Nassr qui s’est doté de nombreuses installations axées sur l’entraînement, la récupération et l’entretien des athlètes :

«J’ai travaillé avec de nombreux athlètes de haut niveau, issus de différents sports et beaucoup d’entre eux ont été des exemples de travail et de persévérance. Mais je dois admettre que Cristiano porte le bon travail à un autre niveau et est un objet d’étude sur ce qu’il faut faire et comment le faire. Il performe au plus haut niveau à un âge où la plupart des footballeurs sont à la retraite depuis des années. Le club a beaucoup changé au cours de ces deux saisons. Les installations n’étaient pas ce qu’elles sont aujourd’hui, il n’y avait pas de nutritionniste avant mon arrivée et il a fallu créer un département de toutes pièces. Il a fallu créer des habitudes chez les joueurs locaux. Nous nous sommes professionnalisés. les installations, la cuisine et les routines, avec le soutien de chaque personne du club. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous grandissons à pas de géant»