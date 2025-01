BL : le Bayern consolide sa place de leader, Leverkusen craque face à Leipzig, Dortmund n’y arrive plus

Dans le cadre de la 19e journée de Bundesliga, cinq rencontres se déroulaient, ce samedi, à partir de 15h30. Leader du championnat, le Bayern Munich se déplaçaient sur la pelouse de Fribourg et les hommes de Vincent Kompany n’ont pas tremblé pour conforter leur fauteuil de leader. Portés par une réalisation de Kane en début de rencontre, les Bavarois ont doublé la mise au retour des vestiaires grâce à Min-Jae Kim (54e). Une victoire assez tranquille pour la formation munichoise, confirmant ainsi sa suprématie nationale, malgré la réduction du score de Ginter (68e). Pour le reste, Leverkusen n’a pu faire mieux qu’un match nul (2-2) face au RB Leipzig.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Bayern Munich 48 19 +42 15 3 1 58 16 10 Fribourg 27 19 -10 8 3 8 26 36

Malgré des buts de Schick (19e) et de Garcia (36e), Raum (41e) a réduit le score avant que Tapsoba, auteur d’un but contre son camp, n’offre le point du match nul aux locaux. A domicile, le Borussia Dortmund, qui restait sur quatre défaites consécutives, a concédé le nul (2-2) contre le Werder Brême. Rapidement réduit à dix, le BvB a pourtant mené de deux buts grâce à un but de Guirassy (28e) et un but contre son camp de Friedl (51e) avant de se faire rejoindre dans la dernière demi-heure. Enfin, Augsbourg a arraché la victoire (2-1) contre Heidenheim alors que Stuttgart s’est incliné contre Mayence (0-2). Au classement, le Bayern reste leader devant Leverkusen et Francfort.

Tous les résultats de 15h30

Augsbourg 2-1 Heidenheim : Matsima (45+1e) et Schlotterbeck (90+3e) / Mainka (77e)

Borussia Dortmund 2-2 Werder Brême : Guirassy (28e) Friedl (51e, csc) / Bittencourt (65e) et Ducksch (73e)

Mayence 2-0 VfB Stuttgart : Weiper (29e) et Caci (86e)

Fribourg 1-2 Bayern Munich : Ginter (68e) / Kane (15e) et Min-Jae Kim (54e)

RB Leipzig 2-2 Bayer Leverkusen : Raum (41e) et Tapsoba (86e, csc) / Schick (19e) et Garcia (36e)