PSG : le chef d’œuvre du héros Gianluigi Donnarumma enflamme l’Italie !

Erreur, boulette, fautif, insuffisant… Le public parisien se déchirait après le match aller au Parc des Princes mercredi dernier contre Liverpool (0-1). En effet, archi dominateurs, les Parisiens n’avaient pas réussi à faire plier la muraille Alisson et s’étaient finalement fait surprendre dans les derniers instants sur une action de contre parfaitement conclue par Harvey Elliott. Une frappe facilement arrêtable que certains observateurs avaient jugé comme étant une faute de main de Gianluigi Donnarumma. Une semaine plus tard, le PSG avait besoin d’un grand exploit à Anfield pour espérer éliminer les Reds lors du 8e de finale retour et ainsi filer en quarts de la Ligue des Champions. Et c’est chose faite puisque Paris a remporté une bataille haletante de plus de 120 minutes à Anfield mardi soir (0-1). Forcément très attendu, Gianluigi Donnarumma a réalisé une énorme prestation avec un total de 12 arrêts dont deux tentatives repoussées durant la séance de tirs au but face à Darwin Núñez et Curtis Jones. Donnarumma a été le sauveur du PSG.

Héros de la soirée, Gianlugi Donnarumma n’a pas mâché ses mots au micro de Sky Italia après la rencontre gagnée par le PSG : «je suis content de la performance de l’équipe parce que nous avons su souffrir, venir ici dans ce stade n’est pas facile du tout, c’est toujours très dur et surtout renverser la défaite du match aller. Nous avons fait un grand match et je suis très content du passage au tour suivant. Mon retour aux vestiaires avant la séance ? J’avais envie de faire pipi… Je plaisante, j’avais préparé quelque chose avec mon entraîneur, c’était bien de prendre quelque chose en retour pour essayer d’arrêter quelques penaltys. Je vois beaucoup de critiques de la part des journalistes, si on peut les appeler ainsi, qui ignorent le rôle du gardien. Au match aller, nous avons concédé un tir et un but. On aurait dit que c’était de ma faute, mais je pense toujours à sourire, à donner le meilleur de moi-même et à travailler pour l’équipe». Et la presse italienne s’est enflammée devant la prestation du capitaine de la Nazionale.

Le total bonheur de la presse italienne

La Gazzetta dello Sport a sorti sa plus belle plume pour rappeler les critiques injustes de la presse française sur Gigio : «deux penalties arrêtés contre Liverpool et le PSG en quarts de finale : les critiques des derniers mois sont balayées. C’est ainsi que va le monde français pour Gianluigi Donnarumma, l’Italien du PSG, coupable de chaque but encaissé, mais qui fait taire ponctuellement tout le monde, avec le sourire. Comme hier, pendant le match et au moment crucial des tirs au but. Comme Wembley en 2021, même si c’était Anfield. Mais il a été décisif pour propulser le PSG en quarts de finale, renvoyant chez lui Liverpool, leader incontesté de la première partie de la Ligue des Champions et de la Premier League». Le média Sportmediaset a volé au secours de Donnarumma, rappelant l’exagération des critiques du match aller : «Gianluigi Donnarumma était donc sur le banc des accusés, même en comparaison de la grande performance d’Alisson au Parc des Princes. Six jours plus tard, le gardien italien a pourtant pris sa revanche, sur le terrain comme dans les journaux, Gigio a arrêté les penalties de Nunez et Jones, se révélant décisifs dans la qualification du PSG pour les quarts de finale».

Le quotidien de La Repubblica se rappelle aussi - non sans nostalgie - des exploits en terres anglaises de Donnarumma : «l’histoire se répète parfois. Sous forme de tragédie ou de moquerie, mais le résultat est le même. Gianluigi Donnarumma, héros de la finale de l’Euro 2021 contre l’Angleterre à Wembley, a produit des exploits similaires lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions hier soir, ses arrêts éliminant Liverpool aux tirs au but et entraînant le Paris Saint-Germain en quarts de finale. Un exploit qui, ajouté à un autre similaire réalisé il y a quatre ans avec l’équipe nationale, restera parmi les moments inoubliables de sa brillante carrière. Et une fois de plus, ce sont les Anglais qui en paient le prix». Le Corriere dello Sport ajoute : «Donnarumma, après l’exploit d’hier soir en Ligue des Champions, a probablement fait changer d’avis plus d’un en France. De la soirée de Wembley à celle d’Anfield, le fil conducteur (comme Liverpool) qui relie le Championnat d’Europe de l’Italie en 2021 à la qualification du PSG pour les quarts de finale chez les Reds est la grande qualité de Gigio comme stoppeur de penalty».

Le média Calciomercato n’a pas été moins dithyrambique concernant l’ancien portier de l’AC Milan : «toujours en Angleterre. De Wembley à Anfield, toujours décisif. Certes, la performance en finale de l’Euro en tant que protagoniste contre l’Angleterre avec des penalties arrêtés face à Sancho et Saka, est une page dans l’histoire du football italien, mais arrêter deux penalties à Anfield, sous le Kop, éliminant Liverpool, le favori numéro un pour remporter la finale, ne vaut pas beaucoup moins. Le numéro un italien prouve une fois de plus qu’il est l’un des meilleurs au monde». Pour conclure, Tuttosport en a profité pour mettre un tacle glissé à la presse française : «Super Gigio Donnarumma et la France s’inclinent devant le héros de Liverpool. Après avoir reçu des critiques injustes et peu généreuses, le gardien italien a mené le PSG aux quarts de finale de la Ligue des champions en arrêtant deux penaltys décisifs. La réponse sur le terrain d’un vrai champion». Avec 6 séances de tirs au but remportées sur 7 en carrière, Gianluigi Donnarumma est le grand héros parisien et l’Italie se frotte les mains.