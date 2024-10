Leverkusen : les mots forts de Xabi Alonso sur Brest

Si sur le papier, ce duel face à Brest s’apparente à une formalité, Xabi Alonso ne l’entend pas de cette oreille. Présent en conférence de presse avant la rencontre de Ligue des Champions entre son Leverkusen et les Brestois ce soir (18h45), le technicien espagnol a rappelé la qualité de son adversaire.

«Brest a une idée précise de la façon dont il veut jouer. Ils ont très faim et veulent gagner chaque match. Ils ont fait de très bonnes choses, peu importe ce qu’il se passera, il n’y aura pas de surprise, a insisté le technicien espagnol. Tout peut se passer. C’est un match, et tout peut donc arriver. On ne prend jamais un match pour acquis. On a préparé ce match comme tous les autres. On sait qu’il faut toujours s’adapter, connaître l’adversaire, mais aussi être convaincu de ce que nous savons faire.»