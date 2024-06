Equipe de France : l’avertissement de Kylian Mbappé à l’Europe

C’est un nouveau challenge qui attend Kylian Mbappé cet été. Après son transfert bouclé au Real Madrid, la star française se focalise désormais sur l’équipe de France et l’Euro qui arrive en Allemagne. Depuis plusieurs semaines, le Bondynois ne cache pas son envie de remporter le seul trophée qui manque à son palmarès international. L’occasion pour lui de prendre sa revanche sur l’Euro 2021 où il était complètement passé au travers avec notamment ce tir au but manqué face à la Suisse en 8es de finale.

Cette année, l’objectif est clair : remporter ce Championnat d’Europe et réalisé une grande compétition. «Le joueur que je suis en Coupe du monde a démontré toutes ses qualités, le joueur à l’Euro a tout à prouver et après 24 ans, les gens sont impatients de gagner cette compétition, confiait-il en conférence de presse il y a peu. Ce mercredi, Sport Bild a dévoilé une interview exclusive avec Kylian Mbappé. Et au micro du média allemand, l’ancien buteur du PSG a tenu à revenir sur cette compétition qui lui tient à cœur, mais aussi à prévenir ses adversaires.

Kylian Mbappé affiche ses ambitions

«C’est le premier Euro normal pour moi. En 2021, le tournoi s’est déroulé dans de nombreux pays, le sentiment était différent. C’est pourquoi j’ai hâte que ça commence. Je veux bien sûr laisser mon empreinte sur le terrain lors de l’Euro. Nous venons en Allemagne pour écrire l’histoire. C’est notre travail. Nous sommes prêts, nous avons faim de succès et nous savons ce que nous avons à faire. Nous pouvons faire quelque chose de bien pour notre pays si nous ramenons la coupe à la maison. Nous devrons maîtriser étape par étape. Nous devons d’abord réussir une bonne phase de groupe, ensuite, nous verrons», a-t-il d’abord lancé avant d’expliquer que les Bleus vont arriver avec l’envie de ne pas s’enflammer non plus.

«Nous avons une équipe très forte, tout le monde le sait, nous ne devons pas répéter cela à chaque fois. Nous venons en Allemagne avec de grandes ambitions, mais aussi avec beaucoup d’humilité. Nous avons perdu la dernière finale de la Coupe du monde. L’Euro est une compétition très difficile, que ce soit au niveau tactique ou de l’intensité du jeu. Toutes les équipes se connaissent pratiquement par cœur. Cela rend les choses très difficiles. Nous avons déjà vécu cela en 2021». Un sacre dans cette compétition continentale cet été permettrait aussi à Kylian Mbappé de se rapprocher de son objectif ultime : remporter le Ballon d’Or. Et ça, il ne l’a forcément pas oublié. «C’est toujours mon souhait. Déjà enfant, je voulais devenir un jour le meilleur joueur. Je continuerai à tout donner et à travailler dur pour atteindre cet objectif. Car c’est mon travail et cela fait partie de ma vie : s’améliorer constamment - sans perdre le plaisir». L’équipe de France débute son Euro par un match face à l’Autriche, ce lundi à 17h. L’occasion pour Mbappé de joindre les actes à la parole…