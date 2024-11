La presse argentine chambre la France, l’OL fait face à un gros dilemme pour sauver sa peau

La balle perdue de l’Argentine à la France

On commence cette revue de presse avec un petit chambrage des Argentins à l’encontre de la France. « En second, la France », placarde le média argentin Olé ce matin. C’est une phrase bien connue du peuple ciel et blanc puisque depuis la défaite de la France lors de la finale de la Coupe du monde 2022, les Argentins abusent de cette expression sur les réseaux sociaux. Cette dernière est cette-fois utilisée après la victoire de l’Argentine sur le Pérou hier soir, 1-0. Ce succès permet aux coéquipiers de Lionel Messi de terminer à la première place du classement de la FIFA en 2024. Derrière, on retrouve donc… la France puis l’Espagne qui complète le podium.

Lyon va devoir faire des concessions

Lyon pourrait être envoyé en Ligue 2 s’il ne stabilise pas ses finances. Le club se retrouve face à un dilemme de taille : vendre ses pépites ou pas. Le club pourrait être contraint de vendre si les autres solutions sur la table échouent. Les valeurs de Rayan Cherki et Malick Fofana ont augmenté, avec Cherki qui est devenu un titulaire clé à l’OL pour 2 buts et 3 passes décisives, et Fofana, passé de supersub à titulaire, et qui a marqué 5 buts en 15 matchs. Les deux joueurs pourraient rapporter environ 60 millions d’euros, mais leur départ cet hiver rendrait leur vente plus coûteuse pour Lyon. Mais Cherki et Fofana ne sont pas pressés de partir, avec Cherki préférant un engagement de longue durée à Lyon et Fofana souhaitant une expérience en Ligue des champions avant un éventuel départ.

Brahim Diaz pourrait tout chambouler

A Madrid, il y en a un qui pourrait bouleverser l’échiquier offensif, c’est Brahim Díaz. Il a inscrit cinq buts en deux matchs lors de la trêve internationale avec le Maroc. Profitant de la blessure de Rodrygo, l’attaquant de 25 ans pourrait s’imposer dans le onze du Real Madrid, où il affiche déjà une contribution impressionnante d’un but toutes les 67 minutes cette saison. Ses performances remarquées, tant en club qu’en sélection, confirment son talent et sa capacité à répondre présent dans les moments clés. Ancelotti devra désormais décider de lui offrir plus d’opportunités en blanc. Et pour Marca, ses récentes performances pourraient lui permettre dans le onze pour affronter Léganes ce dimanche.