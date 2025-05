Ligue 1 : le classement des meilleurs passeurs 2024/2025

Passeur décisif lors de la victoire de l’OL contre Angers, ce samedi soir à l’occasion de la 34e et dernière journée de Ligue 1, Rayan Cherki (21 ans), qui a récemment été récompensé d’une place dans le onze type de l’année lors des Trophées UNFP, accompagne Bradley Barcola (11 passes décisives) et Gaëtan Perrin (11 passes décisives), eux aussi décisifs lors de la victoire du PSG contre l’AJA.

Pour compléter le top 5 des meilleurs passeurs de la saison 2024-2025, on retrouve Maghnes Akliouche (10) et Moses Simon (10), précieux pour sécuriser le maintien du FC Nantes face à Montpellier, ce samedi lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1.

Le Top 5 des passeurs de Ligue 1