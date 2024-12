FC Barcelone : les états d’âmes de Wojciech Szczęsny

Voilà bientôt trois mois que Wojciech Szczęsny (34 ans) est sorti de sa retraite pour reprendre du service du côté du FC Barcelone (jusqu’à la fin de la saison). Enfin, reprendre du service est sans doute allé un peu vite en besogne car le portier polonais n’a toujours pas effectué la moindre apparition. Rien ne lui avait été garanti à son arrivée et ça se confirme. Il est pour le moment la doublure d’Iñaki Peña (26 ans), lequel enchaîne les bonnes prestations depuis qu’il a suppléé Marc-André ter Stegen, blessé pour la fin de la saison.

«Je ne cache pas que si j’étais le manager de ce club, je jouerais le même nombre de matchs que j’ai joués jusqu’à présent» se marre d’emblée l’ancien rempart de la Juventus. Arrivée à court de forme, il a d’abord dû se refaire physiquement, lui qui n’effectuait plus d’entraînement quotidien depuis la fin de l’Euro 2024. «C’est difficile pour moi d’être frustré par cette situation parce que je l’accepte à 100%» poursuit-il au micro d’Eleven Sport. Selon lui, cette hiérarchie ne devrait pas bouger dans les prochaines semaines.

«Je ne sais pas quand je ferai mes débuts»

«Quand les choses n’allaient pas bien et que les médias essayaient de faire pression sur Flick, j’ai été le premier à dire que cela méritait une pleine reconnaissance du sujet et qu’il fallait lui faire confiance» maintient la doublure du Barça. S’il n’est pas agacé comme n’importe quelle doublure, c’est parce qu’il a pris du recul sur les éléments. «Maintenant, j’ai une autre perspective. J’étais déjà de l’autre côté de la barrière pendant ma retraite, et je vois plus les choses en perspectives pour évaluer objectivement la situation et ne pas être égoïste.»

Il se tient prêt à toutes éventualités tout de même, lui qui devrait jouer en Coupe d’Espagne le 4 janvier prochain face à l’Unión Deportiva Barbastro, même si Flick ne l’a pas confirmé. «Je ne sais pas quand je ferai mes débuts. J’ai dit depuis le début que je devais retrouver ma forme physique et c’était la chose la plus importante. Maintenant, je me sens prêt à jouer, tant physiquement que mentalement.» Szczęsny n’en fait pas une montagne, d’autant qu’il approuve les performances du moins expérimenté Peña. Être au Barça, c’est déjà du bonus pour lui.