Angleterre U21 - France U21 : les compositions officielles

L’équipe de France espoirs se déplace en Angleterre dans le cadre d’un match amical. Qualifiés pour l’Euro qui aura lieu au mois de juin prochain, les joueurs de Sylvain Ripoll abordent cette fenêtre internationale comme une ultime préparation pour cette grande échéance. Les Bleuets sont invaincus depuis 14 matchs et vont tenter de continuer cette belle série. En face, les espoirs anglais seront également présents à l’Euro, cette rencontre est un véritable choc entre deux équipes en grande forme. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Sylvain Ripoll opte pour un 4-2-3-1. Dans le but, Chevalier est préféré à Meslier, la charnière est composée de Simakan et de Badiashile qui est capitaine. Au milieu de terrain, Koné et Lepenant son associés alors que le quatuor Olise-Cherki-Adli-Abline animera le secteur offensif. Côté Anglais, Aidy Boothroyd fait confiance à son noyau dur, parmi les titulaires on retrouve notamment Smith-Rowe, Angel Gomes, Oliver Skipp ou encore le Reds Harvey Elliott.

Les compositions

Angleterre U21 : Trafford - Spence, Colwill, Cresswell, Aarons - Elliott, Gibbs-White ©, Skipp - Gomes, Archer, Smith-Rowe.

France U21 : Chevalier - Gendrey, Simakan, Badiashile ©, Larouci - Koné, Lepenant - Olise, Cherki, Adli - Abline.