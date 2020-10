Rennes : Nicolas Holveck fixe son ambition pour la saison

Le Stade Rennais effectue un excellent début de saison. Au vu de leur mercato, les Bretons affichent de belles ambitions cette saison. Invité d’Anne Laure Bonnet ce dimanche soir sur la chaîne Téléfoot, le président rennais Nicolas Holveck n’a pas caché ses intentions tout en rappelant que tout ne dépend pas d’eux mais également des autres cadors du championnat.«Forcément que le club est ambitieux. Forcément, on a encore une fois depuis trois quatre ans, montré que le club progressait. Mais faut savoir raison garder aussi et il y a des mastodontes du championnat. Si on prend Monaco, Paris, Lyon, et Marseille, si ces quatre là travaillent très bien, les quatre premières places sont inaccessibles» affirme-il avant d'annoncer clairement les ambitions de la saison.

«Maintenant, c’est sur qu’on a envie d’être le poil à gratter et on ne va pas s’en priver. On a un centre de formation qui fonctionne très bien, avec une très bonne génération de joueurs qui arrive, donc les perspectives sont intéressantes. C’est un dur combat qui nous attend, mais par contre être européen c’est notre ambition c’est sûr».