Espoirs : grave blessure au genou pour Yvann Maçon ?

L'Équipe de France Espoirs reçoit la Slovaquie ce soir (à suivre en live commenté ici) dans le cadre des éliminatoires au prochain Euro de la catégorie. Alors que les joueurs de Sylain Ripoll s'apprêtaient à repartir au vestiaire avec un but d'avance et un contrôle total sur le match, c'est avec la grimace et des rictus inquiétudes qu'ils ont quitté cette première période.

Quelques instants plus tôt, Yvann Maçon (22 ans) sortait sur blessure, touché au genou droit. Le latéral de Saint-Etienne s'est écroulé au sol en poussant un cri de douleur, après un duel en bout de course avec un adversaire. Remplacé par Aït-Nouri, l'ancien de Dunkerque, qui vivait son premier rassemblement avec les Espoirs, a malheureusement de fortes chances de s'être gravement blessé.