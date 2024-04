PSG - Barça : l’Europe cartonne Gianluigi Donnarumma après son match

C’est finalement un sujet qui revient régulièrement sur la table du côté du PSG ces dernières années. Depuis son arrivée dans le club de la capitale à l’été 2021, Gianluigi Donnarumma est observé dans les grands rendez-vous. Il faut dire que le portier italien a souvent fait parler de lui dans les gros matches. Et pas forcément de manière très positive. Sa boulette face au Real Madrid il y a deux saisons maintenant est encore dans toutes les têtes. Depuis, le portier de 25 ans a aussi réalisé des prestations convaincantes et ce mercredi, il était attendu face au Barça.

Mais dans ce choc des quarts de finale de la C1, l’international italien est encore passé à côté. Coupable d’une mauvaise relance sur le deuxième but de Raphinha, il a aussi semblé très fébrile dans ses sorties aériennes. La première aurait pu coûter très cher sans un sauvetage décisif de Nuno Mendes sur sa ligne. La seconde a permis à Christensen de marquer le but de la victoire d’une tête à bout portant. Trop d’erreurs donc surtout pour un match aussi important et face à un adversaire de prestige. Et forcément, sa prestation n’est pas passée inaperçue partout en Europe. En Espagne, on hésite d’ailleurs pas à chambrer ouvertement l’ancien gardien de l’AC Milan. «Joan Laporta a déclaré hier qu’il ne changeait aucun joueur du Barça pour un autre du PSG. Et là, hier soir, il était évident que Xavi avait un gardien régulier qui équilibre l’équipe tandis que Luis Enrique insiste pour jouer avec une star comme Donnarumma, capable du meilleur et du pire. (…) L’Italien n’a donné aucune sécurité aux hommes de Luis Enrique. Et sur les corners, le grand gardien se montre peu fiable et très hésitant. Ce n’est pas la première année qu’en Europe, Donnarumma n’est pas à la hauteur», écrit par exemple le Mundo Deportivo à son sujet.

L’Europe est unanime

Même son de cloche du côté de Marca qui rappelle d’ailleurs que ce n’est pas pour rien si Luis Enrique avait réclamé un gardien dès son arrivée au PSG cet été. «On ne peut pas dire que Donnarumma est un expert de la Ligue des Champions. Le fantôme de Benzema a traversé la tête de l’Italien, d’abord sur un mauvais dégagement dont Raphinha a profité, puis sur le but de Christensen (…) Il y a une raison pour laquelle Luis Enrique a amené Arnau Tenas cet été. Et Keylor Navas ne doit pas être très bien pour ne pas jouer en C1, une compétition qu’il connaît très bien.» Cela aurait pu s’arrêter là pour le portier italien. Mais sa prestation a aussi été pointée du doigt du côté de l’Angleterre. Et les tabloïds anglais sont bien plus virulents.

«Donnarumma a eu une soirée à oublier après avoir commis des erreurs sur les trois buts du Barça. Il a montré un niveau désastreux», titre le Daily Mail ce jeudi matin qui ne s’arrête pas là. «De tous les gardiens du monde, comment le club le plus riche du football s’est-il retrouvé avec Gianluigi Donnarumma ?». De son côté, la légende mancunienne Rio Ferdinand en a rajouté une couche sur les plateaux TV. «Je ne pense pas que Donnarumma se soit couvert de gloire du tout, il a été un peu en ruine. Il était paniqué. Il mesure 2 mètres et il joue comme s’il faisait 1 mètre 65.» Donnarumma n’est pas épargné du côté de l’Italie non plus. La Gazzetta Dello Sport écrit d’ailleurs : «Donnarumma, entre des sorties hasardeuses et des renvois inexacts, a fait mal sur chacun des trois buts blaugranas. Une soirée aux teintes foncées pour lui.» Le journal au papier rose lui a d’ailleurs attribué la note de 4.5, la pire note de son équipe. Donnarumma va devoir avoir les épaules solides pour montrer mieux au match retour. Car sa capacité à se trouer sur les grands rendez-vous commence à faire parler dans toute l’Europe.