Championship : Fulham de retour en Premier League

Leader du classement de Championship avant le coup d’envoi de la 43e journée, Fulham comptait six points d’avance sur Bournemouth avant son match contre Preston North End.

Et grâce à sa victoire 3-0, les Cottagers ont officialisé leur retour en Premier League un an après sa relégation. À noter que depuis cinq ans, le club londonien ne fait qu’enchaîner relégation puis promotion parmi l’élite. Sauront-ils briser cette série et se maintenir à l’issue de la saison 2022/2023 ?