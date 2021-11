PSG : l'entourage de Sergio Ramos sort du silence

La suite après cette publicité

Nombreux furent les observateurs à se délecter de l'arrivée de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain l'été dernier. Débarqué dans la capitale française libre de tout contrat, le défenseur central espagnol allait apporter toute son expérience et sa grinta à l'arrière-garde parisienne. Les dirigeants franciliens s'en frottaient alors les mains. Mais tout ne se déroule pas comme prévu pour le PSG et l'ancien Madrilène... Car depuis quatre mois, le principal protagoniste n'a pas disputé le moindre match sous la tunique parisienne à la suite de pépins physiques récurrents au mollet.

Récemment, Le Parisien évoquait même une rupture de contrat envisagée par les hautes sphères franciliennes. Après la victoire du PSG face au LOSC (2-1), Leonardo, le directeur sportif du Paris SG, était monté au créneau pour défendre le joueur. Leo en avait alors profité pour fustiger le comportement de la presse espagnole, l'accusant d'émettre des informations erronées sur la santé de Ramos. Malgré cette récente intervention médiatique, les doutes subsistent encore sur l'international ibérique.

Le frère et agent de Sergio Ramos met les choses au clair

Et ce même si un retour à l'entraînement collectif est annoncé pour les prochains jours... Dans une interview accordée à El Mundo, le frère et agent du défenseur, René Ramos, a décidé de taper du poing sur la table. Celui qui gère donc les intérêts de son frère, a tenu à rétablir certaines vérités sur la situation. Et le message adressé demeure limpide : Sergio Ramos est bien déterminé à jouer pour le PSG et y honorer son contrat.

« Sergio Ramos ne compte pas prendre sa retraite, ni rompre son contrat. Il n’y a aucun doute concernant Sergio. C’est un souci physique, il jouera quand il le pourra, » lâche ainsi le frère de Ramos. Une mise au point qui a le mérite d'exister. Celle-ci intervient quelques heures à peine après le dernier point médical effectué par le club parisien qui annonce un retour de Sergio Ramos à l'entraînement collectif la semaine prochaine. L'intéressé va-t-il enfin entrevoir la lumière ?