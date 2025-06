Le PSG jouera avec l’étoile sur le maillot pour la Coupe du Monde des Clubs mais…

Le PSG aura-t-il une étoile sur son maillot après sa victoire en Ligue des Champions. La question taraude la direction du club et n’a pas encore trouvé de réponse définitive. Elle sera bien présente pour le mois à venir au Mondial des Clubs mais c’est moins sûr pour la suite révèle Nasser Al-Khelaïfi sur le plateau de C dans l’air sur France 5.

« Nous n’avons pas encore décidé pour l’étoile, affirme le président du PSG ce mardi soir. On jouera avec pour la Coupe du monde. Mais on va être très humble. C’est une magnifique étoile mais le nom du club est plus grand que n’importe quelle étoile ou n’importe quel logo. Le nom est le plus important ». Le maillot avec l’étoile est déjà en rupture de stock.