L’OM vise CJ Egan-Riley !

Il y a quelques jours, nous vous relations l’intérêt prononcé de Strasbourg pour une pépite anglaise, méconnue dans nos contrées mais déjà bien remarquée outre-Manche. Il s’agit de CJ Egan-Riley, défenseur de Burnley, deuxième de Championship et donc présent en Premier League la saison prochaine. Avec son coéquipier français Maxime Estève, en charnière centrale, il a contribué à l’excellente saison de son équipe, meilleure défense, et de loin, du championnat. Agé de 22 ans et international Espoir, il s’est fait un nom, que l’on retrouve régulièrement dans la rubrique transferts avec l’intérêt de plusieurs clubs anglais.

La suite après cette publicité

La France l’a aussi détecté, à l’image de Strasbourg, aidé par son propriétaire BlueCo. Toutefois, le club alsacien devra se méfier d’un autre prétendant français, et pas des moindres. Selon nos informations, l’Olympique de Marseille est également très intéressé par le défenseur anglais, qui est en fin de contrat. Burnley espère toujours le prolonger, mais trouve le joueur un poil gourmand. CJ Egan-Riley a visiblement choisi de changer d’air, lui dont la valeur marchande est estimée à 16 M€. Le recruter libre représente donc une belle affaire, une spécialité de l’OM version Longoria-Benatia.

La suite après cette publicité

L’OM tente sa chance

Désireux de renforcer son arrière-garde, l’un de ses points faibles lors de la saison qui vient de s’achever, l’OM se doit de trouver un parfait complément à Leo Balerdi, qui est lui-même courtisé par de nombreuses formations européennes. Les noms de Facundo Medina et Nayef Aguerd reviennent régulièrement ces dernières semaines, et sont bien les priorités du club olympien. Mais dans l’optique d’offrir une plus grande profondeur d’effectif à Roberto De Zerbi, avec la Ligue des Champions à disputer, les dirigeants multiplient les pistes.

CJ Egan-Riley a donc été ciblé, avec un profil de grand espoir qui pourrait venir chambouler l’ordre établi. Il faudra toutefois battre la concurrence des clubs anglais (West Ham est à fond sur le dossier) et de Strasbourg donc, mais Pablo Longoria et Medhi Benatia nous ont déjà largement prouvé qu’ils étaient capables de prendre le dessus sur leurs adversaires. Alors, verra-t-on le prometteur défenseur anglais sur la Canebière ? Ce dernier a en tout cas déjà pris quelques renseignements sur la ville et le club phocéen auprès de quelques amis…