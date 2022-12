Le frère de Mario Balotelli accusé d’agression

Mario Balotelli (32 ans) a toujours été considéré comme l’enfant terrible du football italien. L’attaquant a multiplié les frasques mais aussi les coups de gueule. Mais dans sa famille, il n’est pas le seul à avoir le sang chaud. Enock Barwuah (29 ans), son petit-frère, fait aussi parler de lui. The Sun révèle que le frère de Super Mario est accusé d’agression puisqu’il aurait frappé un homme de 26 ans et lui aurait fracturé l’orbite en boite de nuit le 22 décembre à Brescia.

La suite après cette publicité

Inculpé, tout comme un rappeur présent et une troisième personne, l’attaquant qui évolue au CPR Ospitaletto en Italie est dans le viseur de la justice. Sa victime présumée a déclaré au Giornale di Brescia : «j’ai été jeté au sol. Enock m’a donné des coups de poing au visage et à la tempe. Il ne s’est arrêté que lorsque les videurs sont intervenus. J’ai décidé de quitter la boîte de nuit, mais Enock m’a rattrapé sur le parking. Il m’a jeté au sol, puis m’a frappé d’un autre coup de pied». Enock Barwuah a été rattrapé par la patrouille et risque d’avoir de sérieux ennuis.

À lire

Real Valladolid - Real Madrid : les compositions officielles