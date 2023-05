PSG : Neymar a fêté le titre du Barça à Barcelone

La suite après cette publicité

Voilà une information qui va énormément faire parler… Dimanche soir, le FC Barcelone a été sacré champion d’Espagne après sa victoire sur la pelouse du voisin et ennemi de l’Espanyol. Et la bande de Robert Lewandowski et Pedri a eu un invité surprise dans les célébrations qui ont suivi…

Comme l’indique le média catalan Jijantes, qui a publié des images du Brésilien à son arrivée à l’aéroport de Barcelone hier après-midi, il a célébré le titre du Barça dans la discothèque Carpe Diem avec ses anciens coéquipiers. Le média précise bien que la star de la Canarinha a eu droit à quelques jours de vacances et n’avait donc aucune obligation vis à vis du PSG, mais nul doute que ça va faire polémique auprès des fans parisiens…

