Éliminatoires Coupe du Monde 2026 : rien ne va plus pour le Brésil de Vinicius Júnior

Rien ne va plus au Brésil. La nuit dernière, la Seleção affrontait le Paraguay, lors de la 8ème journée des Éliminatoires Coupe du Monde 2026, sur la pelouse de l’Estadio Defensores del Chaco. Avec une réalisation signée Diego Gómez (20e), les Guaraníes ont empoché trois points précieux, laissant une équipe brésilienne sans solution, ni étincelle. En effet, durant la rencontre, rares ont été les moments où les joueurs de Dorival ont semblé réellement supérieurs. Les statistiques sont d’ailleurs assez équilibrées et il y a eu autant d’occasions franches côté paraguayen que côté brésilien. Pour cette affiche, le onze du Brésil était loin d’être flamboyant hormis la ligne offensive madrilène : Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Bruno Guimarães, André, Lucas Paquetá, Vinicius, Endrick et Rodrygo. Le journal argentin Olé s’est d’ailleurs payé la tête de son rival : «5ème et quatre défaites, le Brésil peut être reconnaissant qu’il y ait plus d’équipes qualifiées (à cette Coupe du Monde 2O26, ndlr)».

Après cette défaite contre le Paraguay, le sélectionneur Dorival a assumé sa responsabilité : «il nous a manqué beaucoup de choses aujourd’hui, j’en suis responsable, je ne veux pénaliser aucun joueur. Nous devons travailler et il nous en faut beaucoup plus pour atteindre le niveau que nous souhaitons. Nous cherchons tout le temps, ce n’est pas simple, c’est un travail dur, nous devons intensifier nos efforts pour trouver cette voie». Le journal AS, l’un des principaux quotidiens d’Espagne, s’est montré cinglant en pointant du doigt un Brésil «au bord du gouffre» au classement, avec 10 points sur 24 possibles. De plus, il est important de noter que le Brésil est aujourd’hui à un seul point de sortir des places qualificatives pour la Coupe du Monde 2026. La sonnette d’alarme peut donc largement être tirée. La crise commence à s’épaissir et les solutions semblent être de moins en moins présentes.

Une série de défaites historique

Avec ce résultat, l’équipe termine la trêve internationale à la cinquième place. Cette défaite met fin à 16 ans d’invincibilité du Brésil contre le Paraguay. La dernière défaite remonte à juin 2008 (2-0) avec des buts de Roque Santa Cruz et Salvador Cabañas à l’époque. Interrogé sur les performances individuelles et le manque de confiance, Vinicius a évoqué la responsabilité qu’il a dans l’équipe et combien il doit évoluer pour aider le Brésil : «Je connais mon potentiel, je sais ce que je peux faire pour l’équipe. Bien sûr, cela a été un processus très compliqué, car quand la confiance ne vient pas, les buts ne viennent pas, les passes décisives et le bon jeu finissent par devenir de plus en plus compliqués. Mais je me concentre sur faire de mon mieux pour mon pays, je me concentre de plus en plus sur ce que je peux aider, parce que je ne vais pas toujours marquer des buts, ce n’est pas toujours aussi facile qu’il y paraît, mais je sais quoi faire», a expliqué la star du Real Madrid. Le numéro 7 n’a pas encore réussi à réaliser la même séquence de bonnes performances pour l’équipe nationale comme cela a été le cas ces dernières saisons pour le club espagnol. Pour son 10ème match à la tête de la sélection, Dorival a encaissé son premier revers officiel (l’élimination contre l’Uruguay aux tirs au but en Copa América compte pour un nul) pour un bilan de 4 victoires, 5 nuls et 1 défaite.

Entre 2003 et 2022, le Brésil n’avait perdu que cinq rencontres sur 71 matchs joués dans le cadre d’éliminatoires d’une Coupe du Monde. Sur les huit derniers matchs de qualifications disputés pour le Mondial 2026, la Seleção a chuté à quatre reprises donc presque autant que sur la précédente période de 22 ans : «Nous connaissons la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous voulons sortir le Brésil de cette situation à tout prix, nous devons tous rentrer chez nous maintenant et commencer à réfléchir maintenant à ce que nous pouvons faire pour pouvoir à nouveau bien jouer, gagner des matchs avec plus de joueurs. Nous ne pouvons pas venir ici, perdre ces points et jouer comme nous jouons. C’est un moment compliqué, dans lequel nous devons assimiler toutes les critiques et revenir le plus vite possible pour mettre le Brésil au sommet», a poursuivi le numéro de 7 de la Seleção. La prochaine trêve internationale aura lieu en octobre prochain et le Brésil jouera deux matchs, face au Chili puis contre le Pérou, qui pourraient être déjà décisifs pour se qualifier. Et si la Seleção restait au Brésil pendant la Coupe du Monde 2026 ? Il reste du temps pour corriger le tir, mais le scénario existe aujourd’hui.