MLS : Cavan Sullivan fait sa première apparition professionnelle à 14 ans !

Que faisiez-vous à 14 ans ? À cet âge-là, Cavan Sullivan entrait en jeu pour son premier match de football professionnel avec Philadelphie, ce mercredi soir, contre New England Revolution, en Major League Soccer (MLS). Il a par ailleurs battu un record de précocité puisqu’à 14 ans et 293 jours, il est le plus jeune sportif à disputer un match en sport d’équipes nord-américain.

Le jeune milieu a également dépassé le record en MLS précédemment établi par Freddy Adu, qui avait joué son premier match avec le DC United à 14 ans et 306 jours, en 2004. Sullivan est entré sur le terrain alors que son équipe menait 5-1. On ne lui parle vraiment pas d’âge à celui-là.