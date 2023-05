Accident Sergio Rico : le PSG annule le dîner de sa Fondation

Le Paris Saint-Germain n’a pas le coeur à faire la fête. Alors que le club de la capitale devait organiser le dîner de sa Fondation, il vient d’annoncer que cet événement a été annulé. La raison est évidente : suite à l’accident dont a été victime Sergio Rico, les Rouge et Bleu ont logiquement annulé l’événement.

« Le Paris Saint-Germain a informé ses partenaires et l’ensemble des invités de l’annulation du dîner de gala de la Fondation et du Fonds de dotation prévu ce mardi 30 mai. Cette décision douloureuse mais inévitable a été prise par Nasser Al-Khelaifi, Président du Paris Saint-Germain et de la Fondation en raison de l’état de santé préoccupant du gardien de but Sergio Rico. Les partenaires et mécènes de la Fondation et du Fonds de dotation du Paris Saint-Germain ont été informés de l’annulation. Tous se joignent au Club pour exprimer leur entier soutien au joueur et à sa famille. La situation actuelle requiert toute notre attention et nous contraint à renoncer à notre traditionnel gala. La grande famille du Paris Saint-Germain est profondément touchée par le drame qui affecte Sergio Rico et ses proches. Au nom de toutes les équipes du Club, je veux les assurer de notre total soutien et de ma plus grande sympathie dans cette épreuve », a indiqué NAK dans le communiqué.

