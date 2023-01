Le Real Madrid pense à Mauricio Pochettino pour succéder à Carlo Ancelotti

La suite après cette publicité

Au Real Madrid plus que dans n’importe quel autre club, l’entraîneur est toujours sur un siège éjectable. Même quand on s’appelle Carlo Ancelotti. Si jamais le coach italien n’obtient pas de titre cette saison, Florentino Perez pourrait lancer un nouveau projet sportif. Et le premier candidat en cas d’échec de « Don Carlo » serait Mauricio Pochettino, selon Sport. L’ancien tacticien du PSG a toujours eu la côte à la Maison Blanche et serait prêt à relever le défi.

Malgré son passage raté dans la capitale parisienne, l’Argentin de 50 ans reste la priorité du président du Real Madrid. Il est pour l’instant préféré à d’autres stratèges libres de tout contrat comme au-dessus de Thomas Tuchel ou même Zinédine Zidane, sans club depuis bientôt deux ans.

