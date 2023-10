PSG : Ousmane Dembelé déménage déjà !

La suite après cette publicité

Natif d’Évreux à une centaine de kilomètres de Paris, Ousmane Dembelé est viscéralement attaché à la capitale française comme il le rappelait d’ailleurs lors de sa signature au PSG lors de son arrivée. «J’ai toujours parlé du Paris-Saint-Germain. Et là, je me dis que c’est le moment de venir ici, à Paris, en France chez moi». Seul problème, le champion du monde tricolore vivait encore… à l’hôtel.

Et même quand on est Français, cette situation n’est pas la meilleure du monde pour rester focus à 100 % sur le football. Mais tout ceci va changer puisque l’ancien Barcelonais vient de trouver un appartement comme le révèle L’Equipe. Ousmane Dembelé va donc refaire ses valises et ainsi quitter sa très luxueuse suite parisienne pour un appartement plus conforme avec sa nouvelle vie. De quoi peut-être enfin lancer sa carrière parisienne pour l’instant en demi teinte (0 but, 1 passe décisive en 510 minutes jouées avec le PSG).