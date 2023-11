Bayern Munich - Galatasaray : les compositions officielles

Suite de cette soirée de Ligue des champions avec le Bayern Munich qui accueille Galatasaray à l’Allianz Arena. Solide leader de ce groupe A avec 3 victoires en autant de matchs joués, le club bavarois peut assurer sa qualification dès ce soir en cas de succès à domicile. En face, Galatasaray est pour le moment 2e de la poule mais doit repartir d’Allemagne avec au moins un point pour espérer conserver cette position privilégiée au classement. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Thomas Tuchel opte pour un 4-2-3-1. Le technicien allemand fait dans le classique, les Français Upamecano et Coman sont titulaires. Les principaux choix sont les mises sur le banc de Gnabry et de Muller, ce sont Musiala et Sané qui démarreront la rencontre. En face, Okan Buruk aligne son équipe type, Boey est bel et bien titulaire tout comme Icardi qui tentera de faire trembler les filets bavarois.

Les compositions

Bayern Munich : Neuer ©- Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - Coman, Musiala, Sané - Kane.

Galatasaray : Muslera © - Boey, Sanchez, Bardakci, Angelino - Torreira, Ayhan - Ziyech, Akturkoglu, Zaha - Icardi.